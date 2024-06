Landwirtschaft in Düsseldorf Drei Euro pro Kilo – Nasser Frühling lässt Kartoffelpreise sprießen

Ein Griff in den Boden reicht ihm, um den Zusammenhang zwischen Wetter und Wirtschaft zu zeigen. Landwirt Thomas Peters steht auf seinem Kartoffelacker in Wittlaer und nimmt sich eine Handvoll Erde. „Normalerweise muss das zerbröseln“, sagt der 53-Jährige. Dann formt er eine kleine Wurst aus der matschigen Masse. „Aber dieses Jahr ist die Erde viel zu nass. So können wir Kartoffeln nicht gut pflanzen und nur schwer ernten.“ Der Dauerregen verhagelt ihm den Ertrag, „ein Katastrophenjahr“, sagt Peters. Und auch die Kunden bezahlen den Preis für das schlechte Wetter.