Klimaaktivisten in Düsseldorf Warum Fridays for Future zusammen mit Verdi auf die Straße geht

ÖPNV-Streiks sind aktuell ein Dauerthema: Wenn die Deutsche Bahn mal nicht streikt, so kann es einem vorkommen, dann tut es die Rheinbahn. Um Fridays for Future ist es hingegen ruhiger geworden, von Klimastreiks ist nicht mehr viel zu hören. Am Freitag, 1. März, gehen die Klimaaktivisten aber bundesweit und auch in Düsseldorf wieder auf die Straße – und zwar zusammen mit Verdi.