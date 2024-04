Umbau an der Emmastraße Warum Emmafisch & Co. weichen müssen

An der Emmastraße in Oberbilk sollen rund 260 kleine Wohnungen und knapp 100 Pflegeplätze für ältere Menschen entstehen. Bei den Wohnungen ist nicht an teure Mikro-Apartments, sondern vornehmlich an erschwingliche Mini-Wohnungen für Studierende gedacht. Das Grundstück an der Emmastraße 25 ist heute mit mehreren Hallen bebaut, vor denen sich ein großer Parkplatz befindet. Nutzer sind unter anderem eine Auto-Werkstatt, ein Fitness-Studio, das beliebte mediterrane Restaurant Emmafisch Kostenpflichtiger Inhalt sowie ein Handel für britische Biere. Sie können nur noch bis 2026 an dieser Adresse bleiben.