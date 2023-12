Streit um freiwillige Öffnung Warum dieser Edeka-Markt in Düsseldorf an Heiligabend doch schließen muss

Ginge es nach Kaufmann Klaus Tschöpe, wäre Heiligabend für ihn ein Arbeitstag: „Wir haben von 10 bis 14 Uhr geöffnet“ – so steht es in dem Prospekt seines Edeka-Marktes an der Kölner Straße, und auch an der Eingangstür klebten am Freitagmorgen mehrere Schilder zu den besonderen Öffnungszeiten. „Das ist eine freiwillige Entscheidung der Mitarbeiter“, sagte Tschöpe unserer Redaktion. Drei Leute sollten am 24. Dezember vier Stunden lang im Laden stehen und Lebensmittel verkaufen. „Einer davon werde ich sein.“ Das war der Plan, doch dann kam es anders.