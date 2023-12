Streit um freiwillige Öffnung Warum dieser Edeka-Markt in Düsseldorf an Heiligabend doch nicht öffnet

Die einzige gesetzliche Ausnahme für die Supermärkte am 24. Dezember 2023 besteht in Flughäfen und Bahnhöfen. Dort ist die Öffnung bis maximal 17 Uhr erlaubt. Die Supermarkt-Kette Rewe bestätigt auf Anfrage, dass die Filiale im Düsseldorfer Flughafen an Heiligabend von 6 bis 17 Uhr geöffnet hat. Der Grund: „Aufgrund der Ausrichtung auf Artikel der Unterwegsversorgung ist das kein klassischer Rewe-Supermarkt, in dem man Weihnachtsesseneinkäufe macht.“ Wie lange die Edeka-Filiale am Hauptbahnhof an Heiligabend öffnet, ist noch ungewiss. Ein Mitarbeiter an der Kasse sagte am Freitagmorgen, man habe jeden Tag im Jahr 24 Stunden lang geöffnet. Ob das auch am 24.12. so sein wird, konnte Edeka Rhein-Ruhr auf Anfrage unserer Redaktion „so spontan vor dem Wochenende“ nicht herausfinden.