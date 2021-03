Kostenpflichtiger Inhalt: Zahlen des Gesundheitsamtes : Warum die Zahl der Grippefälle in Düsseldorf so niedrig ist

Zu den Symptomen einer Grippe gehört auch Fieber. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Exklusiv Düsseldorf Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben wohl einen positiven Nebeneffekt: Die Zahl der Grippefälle ist in Düsseldorf so niedrig wie selten zuvor. In der laufenden Saison wurden bislang gerade einmal zehn Fälle gemeldet.