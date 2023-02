Zahl der Insolvenzen sinkt weiter Warum gehen immer weniger Firmen in Düsseldorf pleite?

Energiekosten explodieren, der Mindestlohn ist gestiegen, alles wird teurer – müsste all das nicht dafür sorgen, dass mehr Unternehmen Pleite gehen? Nicht in Düsseldorf. Während die Zahl der Insolvenzen bundesweit ansteigt, ist sie in der Landeshauptstadt gesunken: 275 Unternehmen konnten im Jahr 2022 ihre fälligen Zahlungen nicht begleichen, fast zehn Prozent weniger als im Jahr davor. Das gab der Inkassodienstleister Creditreform am Montag bekannt. Geschäftsaufgaben erfasst die Statistik nicht.