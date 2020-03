Coronavirus : Warum Düsseldorf die Schulen offen hält

Görres-Schulleiter Axel Kuhn, Sicherheitsbeauftragter Clemens Maag und Vize-Schulleiter Wilhelm Josephs entscheiden, was abgesagt wird. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auch in Deutschland gibt es Forderungen nach einer Schließung von Schulen und Kitas. Die Düsseldorfer Stadtspitze sieht das nicht als geboten an – und verweist auf die negativen Folgen. Elternvertreter unterstützen den Kurs.

Düsseldorf streicht Großveranstaltungen aus Sorge vor dem Coronavirus – in Schulen und Kitas läuft der Betrieb aber weiter. In Dänemark und Österreich gibt es solche flächendeckenden Schließungen. Die Vorsitzende des NRW-Elternvereins Andrea Heck forderte am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion, die Schüler auch hierzulande in vorzeitige Osterferien zu schicken. Hecks Argument: Die Verunsicherung sei auch in Nordrhein-Westfalen inzwischen so groß, dass an normalen Unterricht ohnehin nicht mehr zu denken sei.

Dass sich das Virus auch in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen überträgt, ist unstrittig. Aus Sicht von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) gibt es aber gravierende Argumente gegen die flächendeckende Schließung. „Wer betreut die Kinder, die nicht in die Schule gehen dürfen?“, fragt er. Die Folge sei, dass viele Eltern nicht zur Arbeit gehen können. Oft treffe das die Mütter. Geisel verweist darauf, dass im derzeit besonders geforderten Gesundheitssystem viele Frauen arbeiten. „Wir haben jetzt schon Engpässe.“ Als Alternative übernahmen oft Großeltern die Betreuung – dabei gelten ältere Menschen als gefährdet für schwerwiegende Verläufe. „Damit schaffen wir erhebliche Gefahren“, so Geisel.

Corona Nachrichten Neue Infektionen Neun Düsseldorfer haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Sieben ihrer Kontaktpersonen stehen darüber hinaus zur Vorsicht unter Quarantäne, bei sechs weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis noch aus. Die meisten Neu-Infizierten hatten Urlaub im österreichischen Tirol gemacht. Damit ist das Virus jetzt bei 16 Düsseldorfern nachgewiesen. Die Zahl der Menschen unter Quarantäne erhöhte sich auf 122. Hotline Der Informationsbedarf ist ungebrochen hoch. Bei der städtischen Hotline (0211 8996090) meldeten sich am Dienstag 821 Anrufer. In 30 Fällen ergab sich aus den Gesprächen die Notwendigkeit eines Tests. Angebot Wer Theaterkarten für eine Aufführung hat, die wegen des Coronavirus abgesagt wurde, kann damit eine Vorstellung im Theater an der Kö besuchen. Theaterchef René Heinersdorff versichert, sein Haus sei nach neuesten Standards belüftet und hygienisch bestens betreut und ausgerüstet. „Wir halten den Spielbetrieb aufrecht.“ Absage 1 Der Verbund der katholischen Krankenhäuser in Düsseldorf (VKKD) wollte am Samstag auf dem Schadowplatz für die Darmkrebsvorsorge werben und auch seinen OP-Roboter daVinci-X präsentieren. Die Veranstaltung ist abgesagt. Interessenten können sich aber auf der Homepage www.marien-hospital.de über den Roboter informieren. Absage 2 Die Nacht der Museen, zu der am 4. April Tausende Menschen erwartet wurden, wird verschoben. Bereits gekaufte Tickets gelten auch am Nachholtermin. Der steht allerdings noch nicht fest.

Schuldezernent Burkhard ­Hintzsche warnt davor, dass Kinder und Jugendliche durch längerfristige Schließungen am Lernen gehindert werden und auch die bevorstehenden Abitur-Prüfungen gefährdet werden. Er erinnert daran, dass das Land NRW eine Schulschließung bislang nicht für erforderlich halte, die Kommune werde nicht dagegen handeln. „Dafür hätte kein Bürger Verständnis.“

Elternvertreter unterstützen den Kurs, auch wenn das Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten für Verunsicherung sorgt. „Wir müssen wachsam sein, aber eine Schließung aller Schulen hielte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für richtig“, sagt Andrea Lausberg-Reichardt. Die Mutter eines angehenden Abiturienten ist Vorsitzende der stadtweiten Schulpflegschaft EDS. „Was gewinnen wir damit, wenn sich die Schüler in so einem Fall – teils in größeren Gruppen – privat treffen?“, fragt sie. Ihrer Einschätzung nach ist es besser, einzelne Schulen immer dann zu schließen, wenn es konkrete Verdachtsfälle gebe. Genauso sieht das Kornelia Fehndrich, die ein Kind am Humboldt-Gymnasium hat. „Als Mutter habe ich bislang kein schlechtes Gefühl, dass die Kinder zur Schule gehen“, sagt sie.

Schulleiter wie Axel Kuhn vom Görres-Gymnasium schätzen das ähnlich ein. „Natürlich ist Corona auch bei uns ein Top-Thema, aber der Unterricht läuft nach wie vor in sehr geordneten Bahnen.“ Nur bestimmte Aktivitäten hat der Pädagoge abgesagt. So wird die für Freitagabend vorgesehene Aufführung des Hamlet in der Aula nicht stattfinden. „Eine Vorsichtsmaßnahme, die ich angesichts von bis zu 250 Zuschauern für geboten halte“, sagt er. Auch eine Veranstaltung zur Berufsorientierung habe man gecancelt. „Und den Austausch mit unserer französischen Partnerschule, der in acht Tagen begonnen hätte“, fügt Kuhn an. Ob es die für Anfang Mai geplante Klassenfahrt der Jahrgangsstufe 9 nach Berlin geben wird, bleibe vorerst offen. „Das schauen wir uns später an“, sagt der Pädagoge.