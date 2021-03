Religionsgemeinschaften in Düsseldorf : Warum die Jüdische Gemeinde Pessach-Pakete an viele Haushalte verteilt

Präses Thorsten Latzel (r.) machte bei Michael Rubinstein (Mitte) und Oberrabbiner Raphael Evers einen Antritsbesuch. Foto: Bretz, Andreas (abr)

DERENDORF Die Aktion nutzte Thorsten Latzel, neuer Präses der Rheinischen Landeskirche, für seinen Antrittsbesuch, zu dem er ein Mandelbäumchen mitbrachte. Pessach sei ein Fest der Befreiung, ähnlich wie Ostern.

Von Christopher Trinks

Normalerweise würden viele Mitglieder der Jüdischen Gemeinde den Auftakt des Pessach-Festes am kommenden Wochenende gemeinsam begehen. Bis zu 300 Menschen versammeln sich dann im Gemeindezentrum, um mit Oberrabbiner Raphael Evers am Seder-Abend zu singen, zu essen und die Befreiung aus der Versklavung in Ägypten zu feiern. Eine Tradition, die als gemeinsames Fest in Zeiten der Pandemie einen anderen Rahmen braucht.

Bereits im vergangenen Jahr dachte sich die Gemeinde daher ein Projekt aus, mit dem sie ein festliches Pessach zu Hause ermöglichen will. Zur Aktion „Pessach auf Rädern“ durfte sich jetzt jeder jüdische Haushalt kostenlos ein Paket mit traditionellen Lebensmitteln vor dem koscheren Supermarkt „Lechaim“ an der Roßstraße abholen. Darin enthalten sind ein Paket „Matze“, ungesäuerte Brotfladen sowie eine Flasche koscherer Wein und ein Glas Salzgurken. „Dazu bieten wir in diesem Jahr gegen eine Gebühr auch ein warmes Menü mit traditionellen Fest-Speisen an“, sagt Zeev Reichard. Bislang seien bereits über 2000 Pakete an die knapp 3500 jüdische Haushalte ausgegeben worden. „Die Gemeinde merkt, dass sie sich in diesen Zeiten auf uns verlassen kann.“