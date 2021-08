Entsorgung in Düsseldorf : Warum die Gelbe Tonne 2024 abgeschafft werden soll

Die Gelbe Tonne könnte in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Foto: Uwe Plien

Düsseldorf In Düsseldorf haben für die Gelbe Tonne die letzten Stündchen geschlagen. Schon 2024 soll sie abgeschafft werden. Warum die Politik das will und was stattdessen kommen soll.