Oldtimer-Festival in Düsseldorf Classic Days 2024 abgesagt – Veranstalter sieht Schuld bei der Stadt

Zehntausende Besucher, Tausende Auto-Raritäten aus aller Welt, eine Schaufahrt auf dem Messe-Parkplatz – all das wird es in diesem Jahr nicht geben. „Schweren Herzens müssen wir die Classic Days 2024 in Düsseldorf absagen“, schreiben die Veranstalter des Oldtimer-Festivals in einer Mitteilung von Mittwoch. Der Hauptgrund nach Angaben des ehrenamtlichen Veranstaltervereins: Es gebe noch keine genauen Vorgaben und „Genehmigungsdetails“ seitens der Stadt Düsseldorf. Aufgrund „schier übergreifender Bürokratie“ müsse die geplante 17. Ausgabe des Szenetreffs daher ausfallen.