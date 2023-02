Reinigungsaktion in Düsseldorf Warum die CDU jetzt das Jan-Wellem-Denkmal schrubbte

Insgesamt elf Fraktionsmitglieder fanden sich trotz des unangenehmen Wetters in der Altstadt ein. „Pünktlich zu Beginn unserer Arbeiten hat sogar ein bisschen Schnee eingesetzt“, sagt Hinkel: „Entsprechend schön finde ich es, dass trotzdem so viele mitgemacht haben.“ Für die Reinigungsaktion am Ende der Session des Winterbrauchtums (in der das Standbild ja auch mit vielen Kamelle beworfen wird) hatte sich die Fraktion vorher eine Genehmigung des Denkmalschutzes einholen müssen, und die Auflagen sind streng: „Wir durften nur mit Wasser und Bürste ran und mit einem weichen Schwamm.“ Dagegen darf der Patina auf dem Standbild nicht mit Seife oder gar aggressiven Chemikalien zu Leibe gerückt werden.