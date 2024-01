Abfallwirtschaft in Düsseldorf Warum die Awista Mülltonnen künftig häufiger leert

Bereits seit Herbst 2021 liefen die Arbeiten an einer „Neuordnung der Abfallwirtschaft“ in Düsseldorf – nun wurde das Ergebnis der aufwendigen europaweiten Ausschreibung verkündet: Der neue Partner bleibt der alte, aber in anderem Gewand. Am Ende, so heißt es vonseiten der Stadt, habe man sich für die Awista entschieden, da das Unternehmen schon lange in Düsseldorf verwurzelt sei und entsprechend mit den lokalen Gegebenheiten vertraut sei.