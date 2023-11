David Earl of Snowden in Düsseldorf Königliche Liebe zum Handwerk

Im Industrieclub hat am Mittwochabend David Linley sein Buch „Craft Britain: Why Making Matters“ vorgestellt. Der Cousin von König Charles – er ist der Sohn von Prinzessin Margret und trägt den Titel seines Vaters Earl of Snowden – hat schon von klein auf eine Passion für das Handwerk. Nicht zuletzt, weil das Internat, das er in Hampshire besuchte, seinen Schwerpunkt auf Kreativität und eben Handwerk legt. Bis heute ist ihm deshalb ein Anliegen, seine Leidenschaft an die nächsten Generationen weiterzugeben.