Kostenpflichtiger Inhalt: Zahlen seit 2014 halbiert : Warum Corona kaum Auswirkungen auf die Einbruchszahlen in Düsseldorf hat

Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Wenn es früher dunkel wird, steigt die Zahl der Einbrüche – so auch in diesem Jahr, trotz Corona-Pandemie. Der Trend geht nach Angaben der Polizei aber in eine andere Richtung: Im Vergleich zu 2014 hat sich die Zahl der Fälle halbiert.