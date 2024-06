Gäste auch aus den Niederlanden Warum bei den „Odebacher Wein Wiesn“ 600 Gläser nicht reichten

Selbstredend gibt es bei einem Weinfest auch eine Weinkönigin. Die nunmehr zweite Urdenbacher Regentin ist Mona Kemper, weil sie auf einer hölzernen Schubkarre eine gute Figur gemacht hatte. Während sie von Lothar Stiebert von den Blotsche Fööss durch einen kleinen Parcours geschoben wurde, sollte sie möglichst grazil ein Glas leeren. Eine Jury befand, dies sei ihr am besten gelungen. Dass niemand gehen wollte, mag auch an Sebastian Fienhold gelegen haben. Als DJ sorgte er für Tanzbares und hatte originäre Urdenbacher Rhythmen zu bieten. Besingt Christina Stürmer, der österreichische Popstar, tatsächlich das Urdenbacher Weinfest? „Ja, hört sich so an, nicht wahr?“, sagt der IT-Fachmann. Ist aber alles nicht echt, sondern gemacht mit dem Computer und KI, also künstlicher Intelligenz. Schön fanden es alle dennoch. Für das Wein-Team, so Caroline Schleede, das i-Tüpfelchen auf einem gelungenen Fest, das wieder stattfinden soll.