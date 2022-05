Verkehrswende in Düsseldorf : Warteliste der Lastenradförderung soll abgearbeitet werden

Düsseldorf Die Fördersumme für Lastenräder in Düsseldorf soll für das Jahr 2022 auf 1,5 Millionen Euro gesteigert werden. Dennoch gibt es zunächst keine Möglichkeiten für neue Anträge – zunächst müssen die alten abgearbeitet werden.

Im Stadtrat am 19. Mai soll dann über die Erhöhung von 500.000 Euro entschieden werden; die Vorberatung im Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz wurde einstimmig weitergereicht. Insgesamt ergibt sich so eine Fördersumme von 3,5 Millionen Euro für 2021 und 2022 zusammen.

„Die städtischen Zuschüsse führen bis Ende des Jahres zu Investitionen in den Kauf von Lastenrädern in Höhe von annähernd 7 Millionen Euro“, erklärt Umweltdezernentin Helga Stulgies. „Die große Fördernachfrage ist ein Beleg für das Interesse an umweltfreundlicher Mobilität bei uns in der Stadt.“