Gesundheitsgefahr für Hunde Düsseldorfer Tierärztin warnt vor gefährlichen Algen in Seen

Die Stadt weist auf Nachfrage auf den Fachkräftemangel hin, der auch bei Tierärzten herrsche. Dies läge auch am langen und schwierigen Studium, das deutschlandweit nur an fünf Hochschulen angeboten werde. Gleichzeitig seien die Möglichkeiten der Stadt zur Intervention gering. In Düsseldorf sind derzeit 33 tierärztliche Praxen und Kliniken mit 142 aktiven Tierärzten gemeldet. Eine Sprecherin betont, dass der Stadt bislang kein Fall bekannt sei, bei dem einem behandlungsbedürftigen Tier eine Behandlung wegen mangelnden Personals verwehrt wurde. „Dies ist sicherlich dem Engagement der einzelnen Tierärzte in Düsseldorf zu verdanken.“