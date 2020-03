Angebote in Düsseldorfer Netzwerken : Stadt und Kinderschutzbund warnen vor Fremdbetreuung von Kindern

Düsseldorf In sozialen Netzwerken wie der Düsseldorfer Facebookgruppe „Nett-Werk“ werden Kinderbetreuungen angeboten. Die Stadt und auch der Kinderschutzbund warnen Eltern davor, solche Angebote anzunehmen.

Viele berufstätige Eltern versuchen seit Freitag nahezu verzweifelt, eine Betreuung für ihre Kinder zu finden, die noch in einem Alter sind, in dem sie beaufsichtigt werden müssen. Seit der Nachricht, dass es bis zum Ende der Osterferien in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen nur noch Notfallgruppen für Berufsgruppen wie Ärzte und Rettungshelfer gibt, stehen viele Mütter und Väter (erst recht Alleinerziehende) vor der fast unmöglichen Aufgabe, eine Betreuungsperson zu finden. Denn die Großeltern sollen sie nicht einbeziehen, da sie zur besonders gefährdeten Risikogruppe gehören. Doch nicht jedes Unternehmen ermöglicht die Arbeit im Homeoffice, manche Aufgaben kann man auch gar nicht in seinen eigenen vier Wänden erledigen. Da erscheinen Hilfsangebote, die seit Freitag in sozialen Netzwerken wie Facebook (etwa auf Nett-Werk Düsseldorf) angeboten werden, verlockend.