Streit um mehr Gehalt Warnstreiks an Düsseldorfer Uniklinik und zwei Hochschulen

Die Streikwache beginnt am Mittwoch um 5.30 Uhr am UKD-Torbogen an der Moorenstraße, ab 8.30 Uhr sammelt man sich am Haus der DGB NRW, Friedrich-Ebert-Straße 34–38. Ab 9.15 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Richtung Finanzministerium (Jägerhofstraße) in Bewegung – es muss dann zeiweise mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.