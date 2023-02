„Neujahrssuppe“ in Düsseldorf Eine warme Mahlzeit – auch für die Seele

Eingeladen waren alle Verkäufer des Straßenmagazins Fiftyfifty. „Die Idee ist super“, meinte Sozialarbeiter Johannes Dörrenbächer. „Im Dezember haben wir in der Adventszeit so einige Angebote für Menschen, die auf der Straße leben. Zum Jahresanfang bricht das aber immer weg. Auch die Spendenbereitschaft nimmt dann ab. Da kommt so eine warme Mahlzeit vielen sehr gelegen“, sagte er weiter. 15 Liter Suppe und 50 Würstchen hatte das neben dem Bürgerhaus gelegene Café Mautz gekocht und spendiert. Die Kuchen waren noch morgens von Bürgerhaus-Praktikantin Amelie Schmidt und Bundesfreiwilligendienstlerin Masha Prokic zubereitet worden. Was nicht direkt vor Ort verputzt worden war, wurde von Techniker Swen Gibson zum „Gute-Nacht-Bus“ chauffiert, der Suppe und Kuchen an der abendlichen Ausgabestelle an die obdachlosen Menschen verteilte.