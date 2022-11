Tote Fische in Düsseldorf : Waren Bauarbeiten Ursache für Fischsterben in der Düssel?

Düsseldorf Die Ursache für das Verenden von 23 Fischen in der Düssel ist weiterhin unklar. Zu den Vermutungen von Anwohnern, dass Bauarbeiten Ende Oktober ein Grund gewesen sein könnten, nimmt die Stadt Düsseldorf nun Stellung.

Nachdem am Samstag 23 verendete Fische aus der Inneren Nördlichen Düssel im Zoopark geborgen wurden, ist die Ursache weiter unklar. Eine Leserin, deren Name der Redaktion bekannt ist, wies am Dienstag darauf hin, dass die Todesursache damit zusammenhängen könne, dass dieser Teil der Düssel schon vor zwei Wochen kaum Wasser gehabt habe. Das hänge mit Arbeiten der Deutschen Bahn unterhalb der Bahngleise in Derendorf zusammen, wegen derer der Zufluss am Spaltwerk Heinrichstraße geschlossen werden musste.