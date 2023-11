Theater in Düsseldorf Wann das Junge Schauspiel umziehen soll

Das Central am Hauptbahnhof wird aufwendiger umgebaut als zunächst geplant. Der Bauausschuss gab am Dienstag vor allem für die zusätzliche Sanierung des Daches grünes Licht, was auch für die entscheidende Sitzung im Stadtrat im Dezember zu erwarten ist. Mit dem erweiterten Bauvorhaben geht auch ein anderer Zeitplan einher. Ursprünglich sollte das Junge Schauspiel bereits in diesem Jahr von der Münsterstraße an die erweiterte Spielstätte am Konrad-Adenauer-Platz gezogen sein. Andreas Kornacki, Kaufmännischer Geschäftsführer des Schauspielhauses, nannte am Dienstag im Bauausschuss den Start der Spielzeit 2025/2026 als angestrebten Termin. Eine erste Aufführung könnte demnach im September 2025 an neuer Adresse über die Bühne gehen.