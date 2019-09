Tipp der Woche : Herbstliche Pilz-Lehrwanderung

Der Steinpilz gehört zu den beliebtesten Speisepilzen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf (RP) Drei Führungen bietet das Gartenamt kommende Woche in der Reihe „Unterwegs in Park und Landschaft“ an. Sie führen durch die Natur des Eller Forsts, durch Gerresheim und durch den Schlosspark Benrath.

Bei einer Pilzlehrwanderung durch die Gerresheimer Natur gibt Jürgen Schnieber am Dienstag, 1. Oktober, 16.30 Uhr, interessante Einblicke in die Welt der Pilze. Treffpunkt ist an der Ecke Bergische Landstraße/Am Dernkamp. Bei der Führung werden keine Speisepilze gesammelt.

Auch bei der Pilzkundlichen Exkursion in den Eller Forst erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über Pilze. An der Führung unter der Leitung von Dr. Regina Thebud-Lassak können Interessierte am Freitag, 4. Oktober, 16 Uhr, teilnehmen. Treffpunkt ist der Park & Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Eller.

Einen Spaziergang durch den Schlosspark Benrath bietet Hartmut Bauer am Sonntag, 6. Oktober, 11 Uhr, an. Dabei wird auf die Gestaltung und Geschichte des Parks eingegangen. Treffpunkt ist an der Freitreppe am Schlossweiher. Der einst kurfürstliche Sommersitz vereint Architektur und Parklandschaft, Gebautes und Gewachsenes in einer übergreifenden Gestaltungsidee. In der Führung wird gezeigt, wie typisch der Park für den Spätbarock ist und welche repräsentativen Bedürfnisse die Anlage erfüllt.