Teilstandort geschlossen Walter-Eucken-Kolleg soll erweitert werden

Rund 2705 Schülerinnen und Schüler besuchten das Walter-Eucken-Berufskolleg (WEBK) im vergangenen Jahr. Ein Teil davon wurde jedoch am Teilstandort des Kollegs an der Adlerstraße 15 in Stadtmitte unterrichtet. Dieser Standort soll nun aufgelöst werden, wie in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 3 bekannt wurde. Das WEBK soll dafür allerdings einen Erweiterungsbau am Hauptstandort Suitbertusstraße 163-165 erhalten.