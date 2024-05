Neues umstrittenes Posting zum Gaza-Krieg Walid El Sheikh tritt als Sprecher der Düsseldorfer Altstadtwirte zurück

Walid El Sheikh legt sein Amt als Sprecher der Düsseldorfer Altstadtwirte nieder. Auslöser ist ein erneuter umstrittener Post in den sozialen Netzwerken zum Gaza-Krieg. Oberbürgermeister Stephan Keller hatte daraufhin im „Express“ erklärt, es gebe keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung. El Sheikh bestätigte am Montagabend seinen Rücktritt gegenüber unserer Redaktion und kündigte eine Erklärung an.