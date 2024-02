Neue Wälder für Düsseldorf Waldpflanzaktion in Wittlaer muss verschoben werden

Am Wasserwerksweg sollen mehr als 1000 junge Bäume in die Erde gebracht werden. Gepflanzt werden auf einer rund 7000 Quadratmeter großen Fläche unterschiedliche Baumarten. Diese wurden so ausgewählt, dass sie gut an die Folgen der Klimaveränderung angepasst sind. Zu einem späteren Zeitpunkt werden verschiedene Waldrandsträucher ergänzt. Unterstützt von städtischen Forstwirten können die Düsseldorfer helfen, die Bäume zu pflanzen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Stadt bittet um Anmeldung bis Dienstag, 12. März, unter der Telefonnummer 0211-8926801. Vor Ort stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein kostenlosen Shuttle-Service ab der U79-Haltestelle „Am Froschenteich" wird eingerichtet. Die Teilnehmer werden gebeten, einen eigenen Spaten mitzubringen.