Waldbrandgefahr zu groß : Lichterfest findet ohne Feuerwerk statt

Das Feuerwerk zum Lichterfest wird es in diesem Jahr nicht geben. Hier ein Foto von 2019. 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung wegen Corona aus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Stiftung Schloss und Park Benrath hat am Freitagabend wegen der großen Waldbrandgefahr das Feuerwerk zum Lichterfest am 13. August 2022 am Benrather Schloss abgesagt.

(rö) Ausverkauft, kann die Stiftung Schloss und Park Benrath zum Lichterfest 2022 vermelden. Allerdings hat sie Freitagabend nach reiflicher Abwägung das Feuerwerk für die Veranstaltung am 13. August absagen müssen. In einer Pressemitteilung heiß es, dass „aufgrund der anhaltenden hohen Temperaturen und bestehender Waldbrandgefahr in diesem Jahr das Feuerwerk beim Lichterfest entfallen muss.“ In unmittelbarer Nähe zur Veranstaltungsstätte befindet sich der unter Denkmalschutz stehende alte Parkwald, dessen Bäume unter der anhaltenden Trockenheit zu leiden haben.