Kommunalwahl in Düsseldorf : Keller liegt vor Geisel – Grüne zweitstärkste Kraft

Düsseldorf Die Auszählung der Kommunalwahl läuft. Amtsinhaber Geisel hat schon die zweite Runde des Wahlkampfs begonnen. Die Grünen könnten neue zweitstärkste Kraft im Rat werden.

Rund 470.000 Düsseldorfer waren aufgerufen zur Wahl von Oberbürgermeister, Stadtrat und Bezirksvertretungen. Das Wahlamt verzeichnete eine Rekordzahl an Kandidaten: 15 Menschen kandidieren als Oberbürgermeister, 703 Kandidaten hatten sich im Rennen um die 82 Mandate im Rat aufstellen lassen. Um die 190 Sitze in den zehn Bezirksvertretungen konkurrierten 754 Bewerber. Zeitgleich wurde am Sonntag der Integrationsrat gewählt, 170.000 Menschen waren für diese Abstimmung aufgerufen.

Für den Stadtrat deutete sich ein Rekordergebnis für die Grünen an, die bei der Europawahl im vergangenen Jahr sogar erstmals stärkste Kraft insgesamt in Düsseldorf geworden waren. Die WDR-Umfrage sah sie bei 25 Prozent (2014:13,6). Die CDU konnte aber darauf hoffen, trotz leichter Verluste mit 33 Prozent (2014: 36,7) wieder als größte Fraktion in den Stadtrat einzuziehen. Auf einen bitteren Abend musste sich die SPD einstellen, der mit 20 Prozent (2014: 29,6) deutliche Verluste im Vergleich zur letzten Wahl 2014 drohten. Die FDP lag mit acht Prozent (2014: 7) nahezu unverändert in der Wählergunst. Die AfD konnte damit rechnen, erstmals in Fraktionsstärke in den Stadtrat einzuziehen, sie stand in der WDR-Umfrage bei fünf Prozent (2014: 3 Prozent).