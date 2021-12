Nach Gewalttaten : Düsseldorfer Altstadt ist jetzt eine Waffenverbotszone

Neue Schilder am Rheinufer weisen auf die Waffenverbotszone hin. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt hat das Land NRW eine Waffenverbotszone eingerichtet. Auch kürzere Messer sind hier dann nicht mehr erlaubt. Der erste Stresstest dürfte die Silvesternacht sein.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag offiziell eine Waffenverbotszone in der Düsseldorfer Altstadt eingerichtet – Innenminister Herbert Reul (CDU) befestigte Schilder, die auf das Verbot hinweisen. „Was wir hier anbringen, ist ein Schutzschild für eines der größten Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen“, sagte Reul.

Die Zone erstreckt sich über die gesamte Altstadt zwischen Heinrich-Heine-Allee bis zum Rheinufer, nördlich bis zur Ratinger, südlich bis zur Benrather Straße. An der Rheinuferpromenade reicht die Zone bis zur Rheinkniebrücke. Das Verbot gilt nun jeden Freitag- und Samstagabend ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr – sowie vor und an Feiertagen und an Karneval. Zu diesen Zeiten dürfen Altstadt-Besucher dann keine Elektroschocker, Messer mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern, Reizgas und Pfefferspray mit sich führen. Die Polizei kann dort anlasslos kontrollieren, verbotene Waffen einziehen sowie Verstöße sanktionieren – mit Geldbußen von bis zu 10.000 Euro.

Die Polizei ist für die Kontrollen zuständig, die stichprobenartig geschehen sollen. Der erste Stresstest könnte die Silvesternacht werden, schätzt Polizeisprecher Raimund Dockter. Die Verbotszone gilt zwar auch schon an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen, hier sei erfahrungsgemäß aber nicht viel los. Zum Jahreswechsel aber kämen viele Feiernde in die Altstadt. Zeitgleich gilt hier dann auch ein Böllerverbot.