Pro & Contra : Wäre ein Tempolimit für Räder auf der Schadowstraße sinnvoll?

Neue Schilder für Fußgänger und Fahrradfahrer an der Schadowstraße. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Meinung Düsseldorf Die FDP bringt Tempo 10 für Radfahrer auf der Einkaufsmeile ins Spiel. Das soll die Gefahr von Kollisionen mit Fußgängern vermindern. Ist das der richtige Weg? Unsere Autoren sind da unterschiedlicher Meinung.

Radwege sind wichtig und werden gebraucht – gerne mehr. Doch dass die Radspur auf der Schadowstraße in dieser Form eine schlechte Idee ist, habe ich (im Chor mit vielen anderen) lange vor der Fertigstellung gesagt; gekommen ist sie trotzdem, und nun müssen wir schauen, wie wir die Situation für alle beteiligten Verkehrsteilnehmer möglichst sicher gestalten. Dazu gehören neben den Radlern auch die Fußgänger, die auf der Schadowstraße in großer Zahl unterwegs sind. Ein Tempolimit für Räder könnte hier helfen – und wenn das formal nicht möglich ist, dürften auch Empfehlungsschilder schon einen guten Beitrag leisten.

Wer oft auf der Einkaufsstraße unterwegs ist, sieht fast täglich hochgefährliche Situationen. Denn der überwiegende Teil der Passanten erkennt die Radspur nicht als solche. Das liegt einerseits daran, dass sie an einer eher ungewöhnlichen Stelle mitten auf der ansonsten (weitgehend) Fußgängern vorbehaltenen Straße verläuft. Andererseits daran, dass die Spur im Vergleich zur ursprünglichen Planung schlecht markiert ist – statt eines leuchtend roten Radweges gibt es wenige Schilder und einige Piktogramme, die man bei regem (Fußgänger- und Rad-)Verkehr wiederum kaum entdecken kann. Folge: Fußgänger laufen immer wieder auf der Spur.

Viele – wenngleich sicher nicht alle – Radfahrer haben unterdessen offenbar beschlossen, dass diese Spur nun einmal ihr Bereich ist. Und dass Fußgänger, die es nicht begreifen, mindestens einen ordentlichen Schrecken verdient haben. Vielleicht auch aus Frust darüber, dass sie an dieser Stelle kaum vorwärts kommen oder Slalom fahren müssen. Immer wieder sieht man also Menschen auf Rädern regelrecht durch die Menge preschen, laut klingelnd und gern möglichst eng an Familien, Senioren und anderen Passanten vorbeirauschend. Scooter-Fahrer machen es ganz ähnlich.