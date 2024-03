Parks in Düsseldorf Wände im Stadtwerkepark in Flingern werden begrünt

Sie waren vom ersten Tag an ein Ärgernis: die Schallschutzwände des Stadtwerkeparks an der Kettwiger Straße. Immer wieder wurden sie mit Graffiti beschmiert, jetzt hat die Bezirksvertretung 2 gefordert, dass die Wände in der ersten Jahreshälfte nachhaltig von Verunreinigungen und Plakatresten gereinigt werden sollen, auch in den Zwischenräumen. Wenn die Gitter nicht gereinigt werden könnten, sollten sie einen neuen Anstrich mit einem neuen Farbkonzept bekommen.