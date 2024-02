Bevölkerungsstatistik 2023 Düsseldorf wächst weiter, doch einige Bezirke schrumpfen

Düsseldorf wächst immer weiter: Zum 31. Dezember 2023 waren in der Stadt 655.717 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet und damit fast 2500 Personen mehr als im Vorjahr. Grund für dieses Wachstum sind die Zuzüge in die Landeshauptstadt. Fast 44.000 Personen sind im vergangenen Jahr nach Düsseldorf gezogen, deutlich mehr als in den Pandemiejahren. Im Vergleich zu 2022 sind es aber deutlich weniger Zugezogene (minus 7000). In diesem Jahr zog es wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch mehr Menschen in die Stadt.