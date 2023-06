Rechtsstreit in Düsseldorf Wachmann wegen heimlicher Fotos vor Gericht

Und einen solchen Strafantrag gegen den Wachmann hat vor rund zwei Jahren die Chefin des Hetjens-Museums gestellt. Denn sie und andere Teilnehmer waren am 10. Juli 2021 bei einer privaten Feier im Festsaal des Museums von dem 42-Jährigen heimlich fotografiert worden. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich dabei um eine Geburtstagsparty für die Mutter der Museums-Chefin gehandelt haben. Der Wachmann, der damals in einem benachbarten Gebäude eingesetzt war, stand offenbar außerhalb des Museums, als er laut Anklage von der Feiergesellschaft im dortigen Festsaal mehrere Aufnahmen angefertigt hat. Das allein wäre wohl nicht strafbar gewesen. Doch weil der 42-Jährige jene Aufnahmen zwei Tage danach per E-Mail an einen Abteilungsleiter des Kulturamts sowie einen weiteren Stadtmitarbeiter verschickt haben soll, habe er gegen das Kunsturhebergesetz verstoßen, so die Anklage.