Handwerk in Düsseldorf : Waagen Pauli baut Auslandsgeschäft aus

Andreas Pauli führt das Familienunternehmen bereits in der zweiten Generation. Die Firma bietet alle Dienstleistungen rund ums Verwiegen an – von der Fein- bis zur Industriewaage. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Handwerksbetrieb Waagen Pauli aus Düsseldorf bietet Dienstleistungen in Luxemburg und Großbritannien an. Und er will weiter expandieren.