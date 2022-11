Chateau-Rikx-Gelände in Düsseldorf : „Stoppt die Fehlplanung hinter dem Alten Bahnhof“

Markus Loh, Marcus Dinslage, Anno Lingens und Georg Eiker vom VVV sind gegen die Pläne, wie das Chateau-Rikx-Gelände bebaut werden soll. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Die Architektengruppe des Verkehrs- und Verschönerungsvereins fordert einen Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung für die Bebauung des Chateau-Rikx-Geländes. Die derzeitigen Pläne des Investors werden abgelehnt.

In die Debatte um die zukünftige Bebauung des Chateau-Rikx-Geländes am Belsenplatz in Oberkassel hat sich nun die „Architektengruppe des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) für den linksrheinischen Teil der Stadt Düsseldorf“ eingeschaltet. Beim VVV stoßen die Pläne des Investors, es handelt sich um die Ralf Schmitz GmbH, auf Ablehnung. Der Verwaltung wird dazu geraten, den gesamten Bauantrag noch einmal zu überprüfen. Die Gruppe appelliert: „Stoppt die Fehlplanung hinter dem Alten Bahnhof.“

Georg Eiker, Marcus Dinslage, Michael Krieg, Anno Lingens, Jonas Schweitzer und Markus Loh – der auch Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung 4 ist und bereits vor dem politischen Beschluss gegen die geplante Bebauung von Schmitz war – engagieren sich in der Architektengruppe. Im Jahr 2004 wurden vom VVV erste Vorschläge zu einer Verschönerung des Belsenplatzes und seiner Verkehrsführung gezeichnet und veröffentlicht. Durch die geplanten Hochbahnsteige am Belsenplatz kam vor drei Jahren wieder Bewegung in die Diskussion. Der VVV hatte daraufhin eine Initiative mit dem BDA (Bund Deutscher Architektinnen und Architekten), den Keyworkern Oberkassel plus und Anwohnern mit dem Ziel gestartet, im Bereich des Belsenplatzes nicht nur Hochbahnsteige zu planen, sondern den gesamten Platz neu zu denken.

Info So soll der geplante Neubau werden Pläne Die Ralf Schmitz GmbH möchte als Investor und Eigentümer des Grundstücks im Erdgeschoss Büro- sowie Ladenflächen und in den Obergeschossen zwölf Wohnungen bauen. Der Firmensitz soll in den Neubau verlegt werden. Die geplanten Gebäudehöhen würden eine harmonische Überleitung vom Alten Bahnhof zur fünfgeschossigen Bebauung an der gegenüberliegenden Platzseite an der Hansaallee gewährleisten und das Baudenkmal Alter Bahnhof keineswegs verdecken, sagte Axel Schmitz, der geschäftsführende Gesellschafter, in einem Interview mit unserer Redaktion im Juli. Politik In der Bezirksvertretung 4 wurde mit 9:7-Stimmen für die Schmitz-Pläne gestimmt. Die Grünen, die Beratungsbedarf angemeldet hatten, forderten anschließend Akteneinsicht.

Die Initiative freute sich dann über den Austausch mit dem Dezernat im Juli 2019 und einem „guten Ergebnis“ zwischen VVV und Verwaltung: „Heraus kam der gemeinsame Wille für einen Gestaltungswettbewerb mit Bürgerbeteiligungsverfahren – für den Belsenplatz bis zur Fußgängerzone hinter dem Alten Bahnhof. Das Ziel einer besseren städtebaulichen Verbindung vom ,alten‘ und ,neuen‘ Oberkassel war unsere gemeinsame Formulierung“, sagt Dinslage. Fortan setzte der VVV also voraus, nicht nur Hochbahnsteige zu planen, sondern auch die Luegallee und den Bereich bis zum Belsenpark, und dass der im Jahr 2009 aufgestellte Bebauungsplan des Belsenparks, der laut Loh bis einschließlich Alter Bahnhof reicht, respektiert wird.

Wenn sich die Architektengruppe aber nun die Schmitz-Pläne anschaut, dann habe „die massive Bebauung“ hinter dem Alten Bahnhof mit dem gemeinsamen Willen von Verwaltung und Initiative einer zusammenhängenden Neugestaltung des Belsenplatzes nichts mehr zu tun. Alleine das Fehlen jeglicher öffentlicher Nutzung in dem geplanten Neubau, „noch nicht einmal im Erdgeschoss“, mache aus der geplanten Verbindung von altem und neuem Oberkassel das Gegenteil – nämlich eine „steinerne Trennung“. Außerdem führt der VVV zwei weitere Gründe für eine Überprüfung des Bauantrags auf: Laut Eikes ist erstens der Alte Bahnhof das markanteste Gebäude Oberkassels, das wegen des Denkmalschutzes Umgebungsschutz genießt. Doch dieser sei bei dem Neubau nicht mehr gegeben. Zweitens sei mit der Nähe der geplanten Neubauwohnungen im höheren Preissegment zum Biergarten des Alten Bahnhofs der Lärm-Ärger zwischen Anwohnern und Biergartenbesuchern vorhersehbar.

Die Stadtverwaltung reagiert auf eine Anfrage unserer Redaktion auf die Kritik der Architektengruppe mit zwei Sätzen. „Der Gestaltungswettbewerb war als Wettbewerb zur Freiraumgestaltung konzipiert zur Verbesserung der unbefriedigenden Gestaltung und Verkehrsbeziehungen am Belsenplatz. Hochbauvorhaben waren hier nicht einbezogen“, sagt ein Stadtsprecher. Das sieht der VVV allerdings anders. Loh teilt für die Gruppe mit: „Weder das von der Verwaltung erstellte Protokoll noch in dem besprochenen Plan wird die Einschränkung, dass der Neubau nicht Bestandteil der Planung sein soll, dargestellt.“ Um jetzt die mit der Verwaltung festgelegte Vorgehensweise einer „qualitätsvollen Umgestaltung des Platzes sowie der Straßen und Räume im direkten Umfeld“ – so laut Loh ein Zitat aus Punkt 4 des Protokolls – umzusetzen, schlägt der VVV für die Planung der Fläche des inzwischen abgerissenen Chateau Rikx einen Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung vor. Das Interesse an dem Bauvorhaben sei in Oberkassel so groß, dass die Verwaltung mit einer großen Bürgerbeteiligung rechnen könne. „Und dies wäre ein guter Auftakt für die Planung zur Umgestaltung des Belsenplatzes und Luegallee, von der Oberkasseler Brücke bis zum Belsenpark“, so Loh.