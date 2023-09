Vorwürfe gegen Deutsche Tierrettung in Düsseldorf Das Geschäft mit der Tierliebe

Vor einem Supermarkt in Mülheim an der Ruhr wurde sie angesprochen. Deborah Zander, zu dieser Zeit selbst Halterin von zwei Kaninchen, ließ sich auf das Gespräch ein. Eine rund um die Uhr erreichbare Notrufnummer und medizinische Versorgung mit Rettungswagen – die Arbeit der Deutschen Tierrettung überzeugte sie. An dem kleinen Infostand schloss sie einen Vertrag ab. Eine Unterschrift, die sie bis heute bereut. Denn was sie für einen Verein hielt, ist eine Kapitalgesellschaft, die nicht nur Tiere rettet, sondern auch Schulden eintreibt.