Evangelische Kirche in Düsseldorf Betroffene erheben Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegen früheren Kirchenmusiker

Gegen einen mittlerweile verstorbenen Kirchenmusiker, der von 1964 bis 1986 als Kantor und Chorleiter in Düsseldorf, Friemersheim und Burscheid tätig war, haben zwei betroffene Frauen Vorwürfe der sexualisierten Gewalt erhoben. Der Mann, der 2019 verstarb, soll sich in den 1960er- und 1970er-Jahren an zwei Mädchen im Kinder- und Jugendlichenalter vergangen haben.