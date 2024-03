Nach dreieinhalb Jahren Vorstandssprecherin verlässt Kaiserswerther Diakonie

„Ich blicke auf eine ganz wunderbare Zeit in der Kaiserswerther Diakonie zurück und bin dankbar für alles, was ich zusammen mit den Führungskräften, den Mitarbeitenden und der Kaiserswerther Schwesternschaft ... bewirken konnte. Ich fühle mich ihnen nach wie vor tief verbunden, auch wenn unsere Wege in unterschiedlichen Richtungen weitergehen werden“, betont Schneider-Smietana. Die Gründe für den in der vergangenen Woche bereits intern kommunizierten Abschied bleiben offen. Auch die Frage, ob sich die bisherige Vorstandssprecherin beispielsweise einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wird, bleibt – vorerst jedenfalls – unbeantwortet.