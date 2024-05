Kunst in Düsseldorf Neue Mitglieder für Vorstand des Kunstvereins 701

Mit Dorothee von Posadowsky, Kunstexpertin und Leiterin der E.ON Art Collection, und Selim Varol, Sammler und bekannt durch seine Ausstellung Wonderwall im NRW Forum sowie Gastronom, hat sich der Vorstand des Kunstvereins 701 um zwei neue Mitglieder erweitert. Beide sind in ihrem Umfeld bereits aktiv in der Förderung junger Kunst tätig. „Sie sind für unser bisher sechsköpfiges Team eine große Bereicherung und werden unsere strategischen Themen wie Mitglieder und Vernetzung vorantreiben“, sagt der Vorsitzende Michael Leistikow. Der Verein 701 fördert junge Künstler und organisiert Ausstellungen an immer unterschiedlichen Orten. Derzeit läuft noch bis zum 26. Mai im Ballhaus im Nordpark die 701-Ausstellung „Dream and Deed“.