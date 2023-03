Gleichberechtigung in der Politik Die CDU will weiblicher werden

Bei der CDU im Rathaus stehen am Montagabend Wahlen an – und dabei stehen die Zeichen an der Spitze der Fraktion nach Informationen unserer Redaktion auf Kontinuität. Der Vorsitzende Rolf Tups hat mit der Stärkung des Team-Gedankens die Verantwortung auf mehr Schultern gelegt und bemüht sich um Zusammenhalt. Auch Stellvertreter Andreas Hartnigk und Stellvertreterin Angelika Penack-Bielor genießen weiterhin Rückhalt.