Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf in Tel Aviv „Das Land ist in Schockstarre“

Eigentlich hatte er am Wochenende nach Düsseldorf zurückfliegen wollen, doch die Lufthansa habe ihm mitgeteilt, dass der Flug leider gecancelt sei: „So geht es derzeit leider sehr vielen Menschen hier; viele Fluggesellschaften fliegen jetzt Israel gar nicht mehr an.“ Zahlreiche Menschen säßen daher in dem Land fest und seien nun damit beschäftigt, in der schwierigen Gesamtlage ihre Rückreise neu zu organisieren und sich ein Flugticket zu organisieren. „Wenn alles gutgeht, habe ich jetzt für Donnerstag einen Rückflug“, sagt Horowitz. Seine Frau dagegen habe entschieden, vorerst in Israel bleiben zu wollen, um dort die Moral zu stärken. Und seine Tochter werde voraussichtlich in der kommenden Woche zurückreisen: „Ich hoffe sehr, dass ihr Flug nicht auch noch gecancelt wird.“