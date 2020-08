Meinung zum Unterbacher See : Vorbuchen auch am U-See einführen!

Düsseldorf Der riesige Andrang am Wochenende war eigentlich keine Überraschung – war aber auch nicht zu verhindern. Bei Temperaturen wie in diesen Tagen muss daher auch am See über Vorbuchungen und zeitversetzten Einlass nachgedacht werden.

Ein Argument für den Besuch am Unterbacher See ist in diesen Tagen, dass man dort noch kurzfristig einen Platz bekommen kann. Auch wer in den sonstigen Freibädern nicht zum Zuge gekommen ist, hat hier eine Chance – denn es existiert eine Tageskasse, man kann einfach anreisen und hoffen.

Vielleicht ist genau das aktuell keine gute Idee. Zumindest bei absehbar großem Ansturm – der am Wochenende konnte keinen überraschen – müssen auch hier lange Warteschlangen und Gedrängel vermieden werden. Und zwar sowohl wegen der Einhaltung der Abstände, die Corona-Regelungen gebieten, als auch wegen des Frustpotenzials, das langes Anstehen in glühender Hitze hat. Von den gesundheitlichen Aspekten einmal ganz abgesehen.