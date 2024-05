Vor 27 Jahren Krahestraße in Düsseldorf – sechsfach-Mord in Flingern

Düsseldorf · Der verheerende Brand mit drei Toten und 16 Verletzten in Düsseldorf-Flingern lässt Erinnerungen an die vorsätzlich herbeigeführte Explosion eines Mehrfamilienhauses an der Krahestraße vor 27 Jahren hochkommen. Auch unser damaliger Polizeireporter erinnert sich gut an die furchtbare Nacht.

18.05.2024 , 10:36 Uhr

13 Bilder Vor 25 Jahren - Haus in der Krahestraße in Düsseldorf explodiert 13 Bilder Foto: dpa/Martin Gerten