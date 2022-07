Krahestraße in Düsseldorf : Vor 25 Jahren: Sechsfach-Mord in Flingern

Düsseldorf Die vorsätzlich herbeigeführte Explosion eines Mehrfamilienhauses an der Krahestraße hat die Stadt viele Jahre lang beschäftigt. Auch unser damaliger Polizeireporter erinnert sich gut an die furchtbare Nacht.

Polizeireporter und junge Väter haben bekanntlich einen eher etwas leichten Schlaf . Ich hatte ihn aus beiden Gründen in jener Nacht zum 24. Juli 1997.Meine Tochter war gerade mal drei Wochen alt, als mitten in der Nacht, es muss kurz vor vier Uhr gewesen sein, unser Festnetz-Telefon zu Hause klingelt. Der Diensthabende der Düsseldorfer Feuerwehr hatte eine junge Stimme und machte es kurz: „Da ist ein Haus explodiert, es ist jetzt weg“. „Ganz weg?“, fragte ich ungläubig. „Ja, weg. Fahren Sie hin und sehen Sie es sich selbst an.“ Ich fuhr los.

An der Einsatzstelle an der Krahestraße ist es bereits taghell. Eine Batterie von Scheinwerfern sind auf ein Trümmerfeld gerichtet. Mehr als das ist von dem mehrstöckigen Wohnhaus tatsächlich nicht mehr übrig. „Sieht ja aus wie im Krieg“, flüstert ein Mann aus einem Nachbarhaus fast andächtig, der in einem Jogginganzug neben mir stand. Ja, denke ich, so muss es im Krieg gewesen sein.