Düsseldorf : Von Napoleon zur Osterhasen-Prüfung

Düsseldorf Für die Kleinen steht in den kommenden Tagen wieder viel auf dem Programm.

Es lebe der Kaiser! Familienführung. Wie im November 1811 der französische Kaiser Napoleon in Düsseldorf Station macht und die Stadt kopf stand – hier wird es kindgerecht erklärt. Wer dieser Napoleon überhaupt war, wie er Kaiser wurde und weshalb sein Besuch hier so etwas Besonderes war, erklärt die Historikerin Elena Zehnpfennig in einem Rundgang durch das Stadtmuseum. Sonntag, 14. April, 15 Uhr, Stadtmuseum, Berger Allee 2, für Kinder ab fünf Jahren, die Teilnahme ist kostenlos, Info unter Telefon 89-96495.