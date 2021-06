Von Flugzeugen geschrieben : Botschaften am Himmel über Düsseldorf

Düsseldorf Erstaunt haben viele Düsseldorfer am Dienstag in den Himmel geschaut: Plötzlich erschienen dort am blauen Firmament Buchstaben, die schon nach wenigen Minuten wieder vom Winde verweht wurden.

„Hallo Düsseldorf“ und „Willkommen zurück“ - diese Botschaften standen am Dienstag plötzlich am blauen Himmel über Düsseldorf. Wie von Geisterhand waren die Buchstaben dort erschienen - und viele Bewohner der Landeshauptstadt haben erstaunt in den Himmel geguckt.

Des Rätsels Lösung: Es handelte sich um eine Werbeaktion der Deutschen Telekom. Eine neue Tarifoption für Handy und Festnetz wurde damit beworben.

Wenn man ganz genau hinschaute, konnte man fünf Flugzeuge erkennen, die streng parallel nebeneinander herflogen und die Buchstaben mit weißem Rauch an den Himmel schrieben.

So plötzlich die Schrift am Himmel erschienen war, so schnell hatte sie der Wind nach nur wenigen Minuten auch schon wieder aufgelöst.

