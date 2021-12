Virtuell und live : Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf verliehen

Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf verliehen

Düsseldorf Zum 14. Mal wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf vergeben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm den Preis persönlich entgegen. Bei der Veranstaltung galten 2 G-Plus Regeln

„Der europäische Green Deal ist das zentrale Thema für mich in dieser Präsidentschaft von Anfang an, es ist das Hauptprojekt“, sagte Ursula von der Leyen, als sie den Preis von Hans Joachim „John“ Schellnhuber entgegennahm. Auch er hatte einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk, mit Blick auf sein neues Projekt „Bauhaus der Erde“, erhalten. Seine Laudatio hielt Kurienkardinal Peter Turkson einen Tag zuvor.

Zum 14. Mal wurden in Düsseldorf Vorreiter der Transformation aus Wirtschaft, Kommunen und Forschung ausgezeichnet. „Es ist eine Veranstaltung mit gemischten Gefühlen“, sagte Stefan Schulze-Hausmann Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zum Auftakt des Abends „Wir haben die Veranstaltung nicht abgesagt und werten ihr Kommen als ein Zeichen für die große Wertschätzung für die verschiedenen Wege zum Ziel.“

Eine Preisverleihung unter Corona-Bedingungen, mit 2-G-Plus-Regel. Alle Gäste mussten geimpft, genesen und vor Ort getestet sein. Nach dem Procedere war die Stimmung gelassen. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis konnte auch per Stream verfolgt werden, vor Ort fand er mit weniger Gästen statt, die aber bester Laune für gute Stimmung im Saal des Maritim Hotels sorgten. Superstar Billie Eilish erhielt einen Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, den sie virtuell entgegennahm. Sie plant ihre nächste Tour so klimafreundlich wie möglich. Es würdigte sie der deutsche Astronaut Matthias Maurer (ESA) direkt zugeschaltet aus dem All von der Internationalen Raumstation ISS.