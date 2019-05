Rennrad-Fahren in Düsseldorf : Vom hügeligen Niederbergischen in Richtung holländische Grenze

Düsseldorf Wer in der Gruppe Rennrad fährt, spult die Kilometer leichter herunter. Kaum wird das Wetter schöner, treffen sich wieder regelmäßig Rennradgruppen.

Eine der aktivsten Trainingsgruppen der Stadt organisiert sich über die Facebook-Community „Radsport Düsseldorf“. Dienstags und donnerstags treffen sich 30 bis 40 Radler, bei gutem Wetter auch gerne mehr, um 18 Uhr vor dem Apollo, sonntags um 11 Uhr. Nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt teilt sich die Gruppe in zwei bis drei kleinere Gruppen auf. Die Langsameren fahren dann einen Schnitt von circa 27 Kilometern pro Stunde, die Schnelleren auch locker über 30. An den Wochentagen werden 70 bis 80 Kilometer gefahren, am Wochenende weit über 100.

Vor der Auferstehungskirche in Oberkassel trifft sich HopperCycling, die wohl älteste freie Trainingsgruppe der Stadt. Man erkennt sie gut an den hellblauen Trikots. Denn hier herrscht, außer für Neulinge, Trikotzwang. Start ist dienstags und donnerstags um 17.45 Uhr und samstags um 12 Uhr. Ob die Ausfahrt stattfindet, kann man über die wunderbar altmodische Telefonansage (0211-3902011) erfahren. Am Dienstag geht es immer Richtung Ruhrtal und Esel, donnerstags auf flachen Wegen Richtung holländische Grenze. So kommen immer rund 70 bis 80 Kilometer zusammen. Am Wochenende fährt man etwa 120 Kilometer mit einem Schnitt von 28 bis 29 km/h. Die Strecken verlaufen oft entlang größerer Straßen. Die Teilnahmegebühr bei den Hoppers beträgt sechs Euro, dafür gibt es danach zwei Alt in der Kneipe Hopper in Oberkassel.