Auszeichnung für Hotel : Vom Flüchtling zum Hotelkoch

Düsseldorf Als Kennedy Amoah 2015 nach Düsseldorf kam, war sein Aufenthalt in Deutschland alles andere als gesichert. Doch dann bekam der junge Mann aus Ghana einen Ausbildungsplatz als Koch in einem Vier-Sterne-Hotel.

Kennedy Amoah kam Ende 2015 als Flüchtling aus Ghana nach Düsseldorf. Ab dem folgenden Frühjahr besuchte der damals 16-Jährige dann eine internationale Förderklasse am Marie-Curie-Gymnasium in der Landeshauptstadt. „Im Sommer vergangenen Jahres bekam ich meinen Schulabschluss und habe mich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz gemacht“, erzählt Amoah. Doch diese Suche gestaltete sich schwierig, denn der junge Mann aus Ghana hatte keinen sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland, auch die Gefahr einer Abschiebung stand für ihn im Raum.

„Unser Chefkoch war total begeistert von Kennedy“, erklärt Sonja Zastrow, verantwortliche Ausbilderin des Vier-Sterne-Hotels. „Er wollte ihn auf jeden Fall als Auszubildenden einstellen.“ Dass der junge Mann keinen sicheren Aufenthaltsstatus hatte, störte Zastrow nicht. „Im Hotelgewerbe sind wir sehr pragmatisch. Wenn eine Duldung aussteht, wie im Fall von Kennedy, finden wir eine Lösung“, so die Ausbilderin. Und tatsächlich bekam Amoah schon kurze Zeit später seinen Ausbildungsvertrag. „Wir haben Kennedy genommen, weil er wirklich gut ist. Wir haben einfach nur unseren Job gemacht“, so Zastrow weiter.

Kochen ist schon seit Langem die Leidenschaft des jungen Ghanaers. Bereits als Kind stand er regelmäßig mit Mutter und Großmutter am Herd. „Mit elf Jahren habe ich dann zum ersten Mal selber das Mittagessen gekocht“, erklärt Kennedy Amoah. „Es macht mir einfach riesig Spaß, mit Lebensmitteln umzugehen, und natürlich esse ich auch total gerne.“ Zurzeit arbeitet Amoah im Frühdienst, wo er auch das Frühstück für die Hotelgäste mit vorbereitet. „Da muss ich unter anderem Spiegeleier braten und die Käseplatten belegen. Ich bin immer noch total fasziniert davon, wie viele verschiedene Sorten Käse es gibt“, so Amoah weiter. „Das ist schon beeindruckend.“ Einen Tag pro Woche muss er in die Berufsschule nach Benrath, wo er Fächer wie Warenkunde, Hygiene, Service und allgemein bildende Fächer hat. „Da lernt man zum Beispiel, wie vielfältig Eiweiß eigentlich ist. Man kann Suppen damit klar machen, Desserts aufschlagen oder backen“, erklärt Amoah. Im Hotel lernt er Platten zu legen, Fisch auszuweiden, Fleischteile zu benennen und Menüs zu kochen. Dazu gehört das Kochen à la carte genauso wie das Kochen à la minute, wo es darauf ankommt, dass alle Bestandteile eines Gerichts zeitgleich fertig werden. „Dass das NH Hotel Kennedy einen Ausbildungsvertrag gegeben hat, war angesichts des unsicheren Aufenthaltsstatus keine Selbstverständlichkeit“, erklärt der Geschäftsführer des Berufsbildungszentrums der Awo Düsseldorf, Wolfgang Förster. „Die unkomplizierte und kooperative Herangehensweise der Personalverantwortlichen im NH Hotel machte es möglich, dass der junge Geflüchtete aus Ghana nun eine berufliche Perspektive in Deutschland hat.“ Aus diesem Grund verlieh das Berufsbildungszentrum dem Hotel das erst in diesem Jahr aus der Taufe gehobene „Ausbilderherz“, mit dem Betriebe geehrt werden, die sich in besonderem Maße für Auszubildende engagieren.